Ritmin atölyesine büyük ilgi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü bünyesindeki İncirli Kültür Merkezi, kültür, sanat, müzik ve halk kültürü çalışmalarıyla dolu bir sezon geçiriyor.

Kültür Şube Müdürlüğü tarafından yetişkinlere yönelik bir proje olarak planlanan Kalbinin Ritmini Yakala Ritim Atölyesi, Bursalı sanatseverlerin yoğun katılım ve ilgisiyle devam ediyor. Kırk sanatseverin kayıtlı olduğu, 14 hafta sürecek olan I. Kur için eğitim programı teorik ve uygulamalı olarak planlandı.

Ücretsiz olarak her Salı 11.00-13.00 arasında devam eden atölye çalışması tüm Bursalı yetenekleri bekliyor.

