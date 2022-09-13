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Riva açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

13.09.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Riva açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Riva açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Beykoz Riva açıklarında sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Riva açıklarında sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Poyrazköy Balıkçı Barınağı’na emniyetle yanaştırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

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