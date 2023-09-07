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Rivayetleriyle dikkat çeken mezar uzunluğuyla şaşkına çeviriyor

07.09.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’tın Zile ilçesi Kepez köyünde bulunan Şeyh Ahmet türbesi rivayetleriyle dikkat çekiyor, mezar uzunluğuyla şaşkına çeviriyor.

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Kepez köyünde bulunan Şeyh Ahmet türbesi birçok rivayete konu oluyor. Halk arasında dolaşan rivayetlerde mezar etrafından kimsenin bir parça dal bile götüremeyeceği söyleniyor. Yöre halkı arasında kullanılan ’Ahmet’in öküzü gibi ne bakıyorsun’ söylemiyse; rivayetlerde Şeyh Ahmet’in öküzünün tek başına odun satmaya gittiği ve satıcıdan parayı alana kadar gözlerinin içine bakmasından geliyor. Şeyh Ahmet’in mezarıysa yaklaşık 3 metre uzunluğuyla dikkat çekerken köy halkı mezarın yenilenme işleminden sonra bu kadar uzatıldığını belirtiyor.

"AĞAÇLARDAN TEK BİR DAL BİLE GÖTÜRÜLMEZ"

Mezarın etrafında bulunan ağaçlarından tek bir dal bile kopartılamayacağını belirten köy sakinlerinden İsmail Altundağ, "Şeyh Ahmet yüzyıllardır burada yatıyor, Horasan şehrin buraya gelmiş büyük bir âlim olduğu söyleniyor. Burada kimse ağaçları kesemez, ağaçlardan bir parça bir şey götüremez. Burada ne yapacaksan yaparsın, hiç bir şey götüremezsin. Etrafında çukurlar bulunuyor, geçmişte o çukurlar yanıyordu. Etrafında ekinler olurdu onlarda yanardı, hiç kimse o yangına müdahale edemezdi kendisi söndürürdü. Buradan kimse bir şey götüremez bu mübarek vermiyor. Bildiğim kadarıyla mübarek çiftçiymiş, öküzün üstüne haddeyi koyarmış, öküzü de sattığı adamdan parayı almadan gelmezmiş. ’Ahmet’in öküzü gibi ne bakıyorsun’ sözü de buradan gelmektedir. Mezar yenilenmeden önce bu kadar büyük değildi, etrafı taşlarla çevriliydi sonradan burayı böyle yaptırdılar. Yeniledikten sonra bu mezar böyle uzun oldu. Mezarı gerçekten uzun zannedenler oluyor, buraya taş bırakanlar oluyor. Buraya gelip çok dua eden oluyor" şeklinde konuştu.

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