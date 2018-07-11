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Riyad Mahrez, Manchester City ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 11.07.2018 08:33 | Son Güncelleme

İngiliz kulübü Manchester City, Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Riyad Mahrez, Manchester City ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Riyad Mahrez'i Leicester City'den transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mahrez'in bonservis bedeli konusunda Leicester City ile anlaşmaya varıldığı ve 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Cezayirli yıldız futbolcu, Manchester City'de gelecek sezon 26 numaralı formayı giyecek.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester City, Mahrez için Leicester City'ye 60 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

Athletic Bilbao'dan geçen sezon ara transfer döneminde 57 milyon sterlin karşılığında alınan defans oyuncusu Aymeric Laporte'yi geride bırakan Mahrez, Manchester City'nin bonservisine en çok ödeme yaptığı oyuncu oldu.

Leicester City'nin 2014'te Fransa temsilcisi Le Havre'den yalnızca 500 bin avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Mahrez, İngiltere temsilcisinde 179 karşılaşmada 48 gol ve 38 asistlik performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester City Riyad Mahrez İngiltere

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