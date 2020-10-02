Rıza Çalımbay, Avrupa Ligi için iddialı konuştu:

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndan bir üst tura çıkacaklarına inandığını belirtti.

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda, Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel-Aviv takımlarıyla eşleşmelerini değerlendirdi.

Kuranın hayırlı olmasını dileyen Çalımbay, "Diğer gruplara bakarak bizim grubumuzun daha zayıf olduğunu söylüyorlar, öyle bir şey yok. Buradaki takımların hepsi çok kuvvetli takımlar. Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlar da var. Bizim maçların hepsi zor olacak, hem kendimiz için hem Türkiye için büyük savaş vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin puanlara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Kendimize güveniyoruz, kadromuzu da ona göre yaptık. Sakatlık ve başka bir sıkıntı yaşamazsak bu gruptan en iyi şekilde çıkacağız, buna eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni bir takım oluşturduklarını aktaran Çalımbay, "Bu ara bizim için mükemmel oldu. Sakat arkadaşlarımızın iyileşmesi, uyum sorunu yaşayan arkadaşlarımızın uyum sağlaması için bu ara iyi oldu. Bu arkadaşlarımız da hazır olduğu zaman daha iyi bir takım olacağız. Bu gruptan çıkmaya çalışacağız. Grubumuzdaki takımlar, iyi takımlar. Maccabi Tel-Aviv iyi bir takım, her zaman şampiyonluğa oynar. Güçlü takımlarla oynayacağız, bunun farkındayız. En iyisini yapmak için çalışacağız." açıklamasını yaptı.