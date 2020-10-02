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Rıza Çalımbay, Avrupa Ligi için iddialı konuştu:

SİVAS HABERLERİ  | 02.10.2020 17:49 | Son Güncelleme

"Kendimize güveniyoruz, kadromuzu da ona göre yaptık. Sakatlık ve başka bir sıkıntı yaşamazsak bu gruptan en iyi şekilde çıkacağız, buna eminim"

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndan bir üst tura çıkacaklarına inandığını belirtti.

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda, Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel-Aviv takımlarıyla eşleşmelerini değerlendirdi.

Kuranın hayırlı olmasını dileyen Çalımbay, "Diğer gruplara bakarak bizim grubumuzun daha zayıf olduğunu söylüyorlar, öyle bir şey yok. Buradaki takımların hepsi çok kuvvetli takımlar. Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlar da var. Bizim maçların hepsi zor olacak, hem kendimiz için hem Türkiye için büyük savaş vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin puanlara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Kendimize güveniyoruz, kadromuzu da ona göre yaptık. Sakatlık ve başka bir sıkıntı yaşamazsak bu gruptan en iyi şekilde çıkacağız, buna eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni bir takım oluşturduklarını aktaran Çalımbay, "Bu ara bizim için mükemmel oldu. Sakat arkadaşlarımızın iyileşmesi, uyum sorunu yaşayan arkadaşlarımızın uyum sağlaması için bu ara iyi oldu. Bu arkadaşlarımız da hazır olduğu zaman daha iyi bir takım olacağız. Bu gruptan çıkmaya çalışacağız. Grubumuzdaki takımlar, iyi takımlar. Maccabi Tel-Aviv iyi bir takım, her zaman şampiyonluğa oynar. Güçlü takımlarla oynayacağız, bunun farkındayız. En iyisini yapmak için çalışacağız." açıklamasını yaptı.

- "Ligde de Avrupa'da da iyi gitmemiz gerekiyor"

Süper Lig'de geçen hafta sahalarında MKE Ankaragücü ile oynadıkları karşılaşmayı da değerlendiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Demir Grup Sivasspor'un maçlarındaki pozisyonları neden görmemezlikten geliyorlar anlamıyorum. Maçta penaltı pozisyonumuz var, yüzde 100 penaltı. VAR'a gitmiyorlar, televizyonda görünüyor. Maalesef hiçbiri VAR'a gitmiyor. Puanlarımız gidiyor o golü atsak, belki biz maçı kazanacağız. Ondan sonra da böyle sıkıntılı şeyler yaşıyoruz. Her şeyden önce bunu çözmemiz gerekiyor. Sivasspor'un artık iyi bir lobisi olması gerekiyor. Bu tür haksızlıklarda tepkisini göstermesi gerekiyor. Gösterilmezse bu tür sıkıntılar yaşayacağız. Taraftarlar üzülüyor, biz üzülüyoruz, yönetim üzülüyor, herkes üzülüyor. Benim en çok üzüldüğüm şey kimse çıkıp bir şey söylemiyor. Kimse konuşmuyor en çok buna üzülüyorum. Bizim ligde de Avrupa'da da iyi gitmemiz gerekiyor. Bize böyle haksızlıklar yapmasınlar. Bütün takımlara aynı şekilde davranılsın. Diğer takımlar için saatlerce nasıl konuşuyorlarsa bizlere de zaman ayırsınlar. VAR'ı oraya koymuşlarsa en küçük pozisyonu göstersinler."

Süper Lig'de haftayı bay geçeceklerini anımsatan Çalımbay, milli maç arasını da en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirtti.

Çift antrenmanla çalışmalara devam edeceklerini aktaran Çalımbay, "Önümüzdeki hafta cumartesi günü Ankara'nın kurtuluş günü olduğu için Ankaragücü ile bir hazırlık maçı yapacağız. Ondan sonra da ligimize döneceğiz, çalışmalarımız bayağı sıkı geçecek. Eksiği olan arkadaşlarımızı da iyi bir duruma getirmeye çalışacağız. Takımımız oynayacağımız ilk maçta iyi bir şekilde sahaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Taraftarın yokluğunu çok aradıklarını kaydeden Çalımbay, "Taraftarlarla oynayabilseydik şu maçları her şey daha farklı olacaktı. Haftaya taraftarlı başlama gibi bir düşünce var olursa ondan da çok memnun olacağız. Taraftarlarımızla birlikte güzel işler yapacağız." açıklamasını yaptı.

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