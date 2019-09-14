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Rıza Çalımbay: Başakşehir'e karşı iyi oynadık

SİVASSPOR HABERLERİ  | 14.09.2019 21:32 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir maçında takımdan memnun olduğunu belirterek, "Maçından başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmadan oynadık" dedi.

Rıza Çalımbay: Başakşehir'e karşı iyi oynadık

DG Sivasspor, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı M. Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Buraya puan ya da puanlar almak için gelmiştik. Hedefimiz 3 puandı. Golü bulduk, iyi oynadık. Takımdan memnunum. Maçından başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmadan oynadık. Karşımızdaki takım tecrübeli bir takım. Biz de yeni bir takımız. Yavaş yavaş daha iyi olacağız. Son dakika Yatabare atsa farklı olurdu. Lig uzun bir maraton. Böyle bir maçlarda puan almak da önemli. Buradan çıkaracağımız dersler var. Şimdiki hedefimiz Trabzonspor maçı” diye konuştu.

Hazır olmayan oyuncularının olduğunu ifade eden Çalımbay, “Fernando ve Traore hazır değil. Sonlara doğru bazı arkadaşlarımız yoruldu. Yoksa kullanmak niyetinde değildim. Oyuna aldığım iki oyuncu yüzde yüz hazır değildi. Ama amacımız kazanmaktı. Daha önceki maçlarda da çok pozisyonlara giriyor ama değerlendiremiyorduk. Skora bir türlü yansıtamadık. Eksik oyuncular hazır olduğu takım olacağız” şeklinde konuştu.

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Demir Grup Sivasspor Rıza Çalımbay

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