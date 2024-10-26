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Rıza Çalımbay: "Bireysel hatalardan dolayı goller yiyoruz"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.10.2024 18:01
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Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bireysel hatalardan dolayı goller yediklerini belirterek, "Kaybettiğimiz için üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Artık devam edeceğiz. Takımımızı kesinlikle iyi bir yere getireceğiz" dedi.

Rıza Çalımbay: "Bireysel hatalardan dolayı goller yiyoruz"

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Mersin’de Kayserispor’u konuk eden Hatayspor, rakibine 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Göreve geldikten sonra 5. maçı oynadıklarını hatırlatan Çalımbay, bireysel hatalardan dolayı goller yediklerini belirterek, "Futbol teknik direktörü olarak, antrenör, bütün antrenör arkadaşlar olarak bireysel hataya bir şey yapamayız. Çünkü biz onlara maçtan önce her şeyimizi anlatıyoruz, karşı takımı anlatıyoruz. Bu hatalar oyunu, maalesef bizde sürekli oldu. Hemen hemen her maçımızda yediğimiz gollerde mutlaka bireysel hatalarımız oldu. Dediğimiz gibi söyleyecek bir şey yok. Bundan önce milli takım arası vardı. Çok iyi şekilde de değerlendirmiştik. Bir de biz çok geç geldik. Gerçekten bir transfer yapamadık. Yani buraya biz 3-4 tane oyuncu alabilseydik daha farklı şeyler mutlaka olacaktı. Çünkü bizim başladığımızda zaten başka bir antrenör arkadaşımız vardı. Ondan devraldık. Biz o takımla yolumuza devam ettik. Aslında iyi şeyler de yaptık ama maalesef kaçırdığımız goller oldu, kolay gol yedik, zor gol attık. Bugün zaten maçın başında iki üst üste gol kaçırdık. Yani onun bir tanesini atsan olay farklı şekilde dönüşebilirdi ama yapacak bir şey yok. Artık devam edeceğiz. Daha fazla çalışacağız, o bizim işimiz. Takımımızı kesinlikle iyi bir yere getireceğiz " diye konuştu.

ABOUBAKAR’IN PERFORMANSI

Çalımbay, Senegalli golcü Vincent Aboubakar’ın performansıyla ilgili bir soruyu ise şöyle yanıtladı;
"Aboubakar saygı duyduğumuz bir insan. Kariyeri, her şeyi dört dörtlük olan bir insan. Bana göre şu anda istediğimiz seviyede değil. Zaten o biraz daha kendisiyle ilgili beklentimizi karşılasa süper olacak. Çünkü çok iyi bir oyuncu, golcü bir oyuncu. Maalesef şu anda istediğimiz şekilde olmadı ama o onun bir de bize geldikten sonra üst üste iki defa milli maça gitti. Bu maça da zaten milli maçtan geldikten sonra çıktı. Onun için ona bağladım. Yani bundan sonra herhalde inşallah daha iyi olur."

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