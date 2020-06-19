Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç gidecek

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Haldun Domaç'ın YouTube kanalına konuk oldu ve takımdan ayrılacak isimleri açıkladı. Çalımbay, ayrıca şampiyonluk yarışını da değerlendirdi.

"GİTTİLER GÖZÜYLE BAKIYORUZ"

Emre Kılınç, Mert Hakan ve Fatih Aksoy'un ayrıcağını söyleyen Çalımbay şu ifadeleri kullandı;

"Biz Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'a gidecek, gitti gözüyle bakıyoruz. Gittiler onlar, anlaştılar büyük ihtimalle. Onların yerini hallederiz, sorun olmaz. Fatih Aksoy da gidecek ama sorun değil. Fatih'in Beşiktaş'ta başarılı olmaması için bir neden yok. Biz ona çok fırsat verdik. Stoperden sağ bekten aldım, ön libero oynattım. Beşiktaş'ın orada eksiği olacaktır. Fatih'ten de yararlanabilirler"

"BAŞAKŞEHİR İLE TRABZON AVANTAJLI"

Şampiyonluk yarışı için de konuşan Rıza Çalımbay, "Kalan maçlarımızda başarılı olursak, ligi yüzde yüz ilk 3'te bitiririz. Yarışta şu an avantaj Başakşehir ile Trabzonspor'da. Bana göre Başakşehir'in kadrosu daha geniş ve moralleri de iyi durumda. Avrupa'da da devam ediyorlar. Trabzonspor'un kadrosu da genişTrabzon'da ben de çalıştım ama 1 tane bile oyuncu alamadım. Bu dönemde en az 10 oyuncu aldılar. İyi paralar da verdiler. İnanılmaz bir yatırım yaptılar." dedi. (Sporx)

