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Rize AFAD ekibi, Gaziantep'te biri çocuk 10 kişiyi enkazdan yaralı kurtardı

08.02.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremde yıkılan apartmanların enkazından biri çocuk 10 kişi kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Rize'den bölgeye giden AFAD ekipleri, Nurdağı ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bölgeye ulaştığı ilk andan itibaren devam eden çalışmalarda biri çocuk 10 kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

Rize AFAD ekiplerinin kurtardığı çocuk, 6 yaşındaki Mustafa oldu. Bir apartmanın enkazından gelen ses üzerine yoğun uğraşlar sonucu Mustafa'yı kurtaran ekiplerin, çocuğun annesi ve ağabeyine de sağ ulaşarak enkazdan çıkardığı bildirildi.

Mustafa'nın kurtarılma anları, ekiplerce kaydedildi.

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