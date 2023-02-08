Rize AFAD ekibi, Gaziantep'te biri çocuk 10 kişiyi enkazdan yaralı kurtardı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Rize'den bölgeye giden AFAD ekipleri, Nurdağı ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bölgeye ulaştığı ilk andan itibaren devam eden çalışmalarda biri çocuk 10 kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

Rize AFAD ekiplerinin kurtardığı çocuk, 6 yaşındaki Mustafa oldu. Bir apartmanın enkazından gelen ses üzerine yoğun uğraşlar sonucu Mustafa'yı kurtaran ekiplerin, çocuğun annesi ve ağabeyine de sağ ulaşarak enkazdan çıkardığı bildirildi.

Mustafa'nın kurtarılma anları, ekiplerce kaydedildi.

