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Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

15.12.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

RİZE (AA) - Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 4 fotoğraf için oy kullandı.

Metin, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın Çocukları", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık Çalışanlarının Şefkatli Elleri" ile İsa Terli'nin "İstanbul ve Hilal" başlıklı fotoğraflarını seçen Metin, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" karesine oy verdi.

Metin, AA'nın yıllardır duyarlı ve farklı çalışmalarının kendilerini etkilediğini söyledi.

Fotoğraf oylamalarının her yıl zorlaştığını belirten Metin, fotoğraf seçerken yıl içerisinde yaşanan olayların bir kez daha gözlerinde canlandığını ifade etti.

Metin, fotoğrafın, kitaplara sığmayacak konuları tek bir kareyle anlattığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Fotoğraftaki tek bir mimik birçok anlamı yüklüyor yazılamayanlara. Çok değerli bir çalışma. Bize tekrar haberleri hatırlattığı için Anadolu Ajansına teşekkür ediyoruz. Muhabirlerin de ne şartlarda çalıştığını anlatan değerli bir çalışma. İnsanların yüzündeki acıyı, üzüntüyü, mutluluğu, hayreti tam somut olarak en iyi bu şekilde ortaya koyabilirsiniz. Sizin artık yorumunuza ihtiyaç kalmıyor. Anlam yüklü fotoğrafların oylanması muhabirleri cesaretlendiriyor ve daha iyiyi yakalamaya itiyor. Bu açıdan çok değerli buluyorum."

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AA'nın

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