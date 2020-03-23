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Rize Belediyesi Rize-Trabzon otobüs seferlerini geçici süreyle durdurdu

RİZE HABERLERİ  | 23.03.2020 15:26 | Son Güncelleme

Rize Belediyesi Rize-Trabzon otobüs seferlerini geçici süreyle durdurdu

RİZE (AA) - Rize Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri çerçevesinde Rize-Trabzon arası otobüs seferlerini askıya aldı.

Rize Belediyesinden yapılan açıklamada, yolcu taşımacılığında bulunulan Rize-Trabzon otobüs seferlerinin, yeni tip koronavirüs tedbirleri dolayısıyla bugünden itibaren geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Öte yandan İçişleri Bakanlığının dün yayımlanan genelgesinin ardından 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkmamaları konusunda uyarılıyor.

Polis, yaş çay destekleme bedelleri nedeniyle banka önlerinde yoğunluk oluşturanları, yığılma yapmamalarını ve paralarını daha sonra çekmelerini isteyerek dağıtıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kovid-19 Rize

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