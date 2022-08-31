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Rize Belediyesinden vatandaşlara "su tasarrufu" çağrısında bulunuldu

31.08.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize Belediyesinden vatandaşlara "su tasarrufu" çağrısında bulunuldu

RİZE (AA) - Rize Belediyesi, yağışın az olması ve havaların sıcak gitmesi nedeniyle kentte içme suyu sıkıntısı yaşanabileceğine dikkati çekerek, vatandaşları su tasarrufunda bulunmaları konusunda uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Rize'de geçen yıl ağustos-eylül ve kasım-aralık aylarının yağış açısından kurak geçtiği belirtildi.

Kentte içme suyu tedariki açısından yağmur suyuna bağlı olarak yüzeysel suların arıtılmasıyla elde edilen suyun kullanıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle uzun süredir yağışların az olması ve buna bağlı olarak yüzeysel suların azalmasından dolayı sık sık su kesintisi yaşanmaktadır. İçinde bulunduğumuz bu süreçte daha az mağduriyet yaşamak adına bütün vatandaşlarımızı su konusunda tasarruflu olmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Uzun yıllardır yaşanan su sıkıntısını gidermek adına iki yıl önce belediyenin, DSİ ile Andon Vadisi üzerinde yapılacak Su Göleti Projesi'ni hazırladığı, ihalesinin de gerçekleştirildiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kısa bir sürede inşasına başlanacaktır. İvedi bir şekilde tamamlanması planlanan bu proje ile şehrimizin su sıkıntısını çözüp sağlıklı ve kesintisiz bir içme suyuna kavuşmuş olacağız. Yaşanabilecek su kesintileri ve mağduriyetlerden dolayı hemşehrilerimizden özür diler, özverili çalışmalarımızla bu mağduriyetleri en az seviyede tutmayı amaçladığımızı belirtmek isteriz."

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