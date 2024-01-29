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Rize çay ihracatından 2023'te 10,2 milyon dolar kazandı

AA AA
29.01.2024 11:38 | Son Güncelleme:
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Rize'den geçen yıl yapılan çay ihracatı 2022'ye oranla yüzde 29 artarak 10 milyon 248 bin 886 dolara ulaştı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, nemli iklimlerde yetişen, yaprak ve tomurcukları içecek olarak kullanılan çay, Rize'den geçen yıl 32 ülke, özerk ve serbest bölgeye satıldı.

Kentten 2022'de 7 milyon 919 bin 692 dolar olarak kayıtlara geçen çay ihracatı, geçen yıl yüzde 29 artışla 10 milyon 248 bin 886 dolara yükseldi.

Miktar olarak da 3 bin 134 ton olan çay dış satımı, 2023'te yüzde 5 artarak 3 bin 297 tona ulaştı.

BELÇİKA'YA İHRACAT YÜZDE 104 ARTTI

Her geçen yıl üretim ve ihracatı artan çaya en çok talep Belçika, KKTC ve ABD'den geldi.

Rize'den Belçika'ya Ocak-Aralık 2023'te 2 bin 21 ton çay ihraç edilerek 8 milyon 48 bin 28 dolar gelir sağlandı.

Söz konusu ülkeye çay ihracatı, 1109 ton karşılığı 3 milyon 952 bin 923 dolar kazanılan 2022'ye göre miktarda yüzde 82, değerde yüzde 104 arttı.

Belçika'yı 414 bin 46 dolarla KKTC, 327 bin 488 dolarla ABD takip etti.

Rize'den önceki yıldan farklı Polonya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti , Birleşik Krallık, Türkmenistan, Malezya, Beyaz Rusya, Çekya ve İsviçre'ye de çay satıldı.

"DÜNYA PİYASALARINDAN DAHA FAZLA PAY ALMAK İSTİYORUZ"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye çay ihracatının geçen yıl miktarda yüzde 62, değerde ise yüzde 40'ının Rize merkezli firmalarca yapıldığını söyledi.

Rize'nin, çay üretim ve ihracatında önemli potansiyel oluşturduğuna dikkati çeken Gürdoğan, "Dünya piyasalarından daha fazla pay almak istiyoruz. Bu kapsamda da firmalarımızın inovatif (yenilikçi), katma değerli ve her ülkenin tüketici tercihlerine göre ürün üretimine ağırlık vermeleri önem arz ediyor." diye konuştu.

Gürdoğan, çay üretim ve ihracatını artırmaya yönelik "Türk Çayının İhracat Kapasitesinin Artırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması" adlı UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) projesini hayata geçirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığınca onaylanan projemiz kapsamında 20-26 Ocak'ta Türk çayının etkin şekilde tanıtımını sağlamak, yeni üretim modeli ve teknolojileri ile inovatif yöntemleri yerinde incelemek için Japonya'ya heyet programı düzenledik. Türk çayının potansiyel arz eden ülkelerde etkin tanıtımını yaparak ihracatının artırılmasını amaçlıyoruz. Bu amaçla da ilk olarak ülkemiz gibi çay üreticisi olan ve en yeni üretim teknikleri ile imalat yapan Japonya'ya gittik."

Çay ihracatında ülke çeşitliliğini artırma gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Gürdoğan, ilerleyen günlerde çay üretim ve ihracatının çok daha iyi noktalara geleceğine inandıklarını sözlerine ekledi.​​​​​​​

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