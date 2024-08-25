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  4. Rize'de Fred'in gecesi! Fenerbahçe ligin 3. haftasında Çaykur Rizespor'a gol oldu yağdı... Sarı-Lacivertliler rakibini 5-0 mağlup etti

Rize'de Fred'in gecesi! Fenerbahçe ligin 3. haftasında Çaykur Rizespor'a gol oldu yağdı... Sarı-Lacivertliler rakibini 5-0 mağlup etti

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
25.08.2024 23:28
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, geçtiğimiz hafta İzmir'de 2 puan bırakan Fenerbahçe bu hafta rakibi Çaykur Rizespor'a adeta gol oldu yağdı. Fred'in 3 gol attığı maçta sarı-lacivertliler sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğündeki Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte ligdeki ilk deplasman galibiyetini elde etti. İşte detaylar...

Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe'nin 5-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 15, 60 ve 64. dakikalarda Fred, 53. dakikada Edin Dzeko ve 66. dakikada Husniddin Alikulov'un kendi kalesine attı.

FRED KARİYERİNDE İLKİ YAŞADI

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5 dakikaya 3 gol sığdıran sarı - lacivertliler'de hat-trick yapan Fred karşılaşmaya damgasını vuran isim oldu. Brezilyalı yıldız, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımından uzak kalmıştı. Bu karşılaşma, kariyerinde bir ilk yaşayarak hat-trick yaptı.

DZEKO'DAN 7 MAÇTA 7 GOL

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonki yıldızlarından Edin Dzeko, bu sezona da fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Bu sezon çıktığı 7 maçta attığı 7 golle, geçen sezon bıraktığı yerden devam ediyor. Ligde oynadığı üç maçta da fileleri havalandırmayı başararan tecrübeli futbolcunun Avrupa'da da 4 golü bulunuyor.

LEVENT MERCAN İLK KEZ SAHADA

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Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton ile anlaşarak İngiltere'ye gitmesinin ardından, sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan, ilk kez Rizespor deplasmanında forma şansı buldu. 23 yaşındaki sol bek, 81. dakikada maçın yıldızı Fred'in yerine oyuna girerek Fenerbahçe'ye merhaba dedi.

FENERBAHÇE'DEN 2 GALİBİYET 1 BERABERLİK

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Ligin ilk haftasında sahasında Adana Demirspor'u mağlup eden Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanında 2 puan bırakmıştı. Sarı - lacivertliler bu karşılaşmayla birlikte puanını 7'ye yükseltirken, ilk iki maçında bir galibiyet, bir beraberlikle ayrılan Kardeniz ekibi 4 puanda kaldı.

Fenerbahçe ligde bir sonraki hafta evinde Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor ile ile oynayacak, Rizespor ise deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak.

FENERBAHÇE REKORUNU EGALE ETTİ

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Deplasmanda oynadığı son 21 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe, (17 galibiyet, 4 beraberlik), Nisan 1960 - Mayıs 1961 arasındaki kulüp tarihinin deplasmanda en uzun yenilmezlik serisi rekorunu egale etti.

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Süper Lig Çaykur Rizespor son dakika fenerbahçe fred
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