Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden sanığın yargılanmasına devam edildi

Sarıcaoğlu, 2000 yılında Samsun'da FETÖ'ye ait dershaneye gittiğini, 2001'de Erzurum'da üniversite okuduğu dönemde bir ay örgüt yurdunda kaldığını, ardından arkadaşlarıyla özel eve çıktığını, sonra da örgütle herhangi bir irtibatının olmadığını, kesinlikle örgüt üyesi olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında İstanbul'da "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla açılan davanın bu dava ile birleştirilmesine karar verdi.

Duruşmada, sanığın şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin kardeşi Ertunç Verdi ve ailesinin vekaletini gönüllü olarak üstlenen Rize Barosu Başkanı Ümit Peçe hazır bulundu.

Hakim Adem Amaç başkanlığındaki Ağır Ceza Mahkemesindeki 8. duruşmaya, "tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme ve iki kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklu yargılanan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

RİZE (AA) - Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında silahla şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı da yaralayan trafik polisinin yargılanmasına devam edildi.

Sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu da İstanbul'da verdiği ifadede bazı sözlerin kendisine ait olmadığını öne sürerek, sanığın herhangi bir FETÖ üyeliği ve sempatizanlığını bilmediğini söyledi.

Sanığın eşi Semiha Sarıcaoğlu da eşiyle 15 yıllık evli olduğunu ve örgüt ile ilgili bağlantısına şahit olmadığını ifade etti.

Tanık olarak ifade veren eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, şehit Altuğ Verdi'nin 15 Temmuz darbe girişiminde başarılı işlere imza attığını, şehit edilmesinden 3 gün önce Altuğ Verdi'yi ziyaretinde kendisine kapsamlı FETÖ operasyonu yapacağını söylediğini belirterek, "Bu da cinayeti örgütün yaptığını gösteriyor." dedi.

- Ağırlaştırılmış müebbet istemi

İddia makamı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın cep telefonundaki mesajlar, internet sitesindeki aramaları, Altuğ Verdi ile görüşmeye geldiği zamanda eylemini daha hızlı gerçekleştirmek ve zaman kazanmak için silahının fişek yatağında fişek bulundurduğu ifade edilerek, bu nedenlerle sanığın silahlı saldırı eylemini kamu görevlisine karşı önceden planlayarak tasarladığının tüm dosya kapsamından anlaşıldığı belirtildi.