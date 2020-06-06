Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni gerçekleştirildi

RİZE (AA) - Rize Valisi Kemal Çeber, Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısmın hizmete alınmasıyla Güneysu merkez ve 8 köy olmak üzere toplam 9 meskun mahal ve bin dekar çay arazisini taşkından korumuş olacaklarını bildirdi.

Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Çeber, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güneysu Konakları önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yörenin ve coğrafyanın yıllarca taşkından, su baskınından, selden çok çektiğini söyledi.

Bu yatırımların çok önemli olduğunu ifade eden Çeber, şöyle devam etti:

"Taşlıdere Vadisi Islahı 7 etaptan oluşuyor. Bugün beşincisini açıyoruz. Daha önce dördüncüsü tamamlanmıştı. Altıncısı da yüzde 65 seviyelerinde. Yedincisinin de ihalesi yapıldı. Bu etapla Güneysu merkez ve 8 köy olmak üzere toplam 9 meskun mahal ve bin dekar çay arazisini taşkından korumuş olacağız. Bu faaliyet içerisinde yaklaşık 17 bin metre beton duvar, 2 metre beton arma duvar, 2 araç köprüsü, 3 tensip, 3 geçirgen tensip, 351 menfez ve çok değişik sanat yapıları da var. Övünebileceğimiz gurur duyabileceğimiz bir eserimiz oldu. "