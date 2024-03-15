Rize Şehir Hastanesi’nin dolgu çalışmalarında sona gelindi

Rize’nin Taşlıdere ve Hamidiye mahalleleri arasında sahilde 340 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak olan Rize Şehir Hastanesinin dolgu inşaatında sona gelindi. Üst yapı ihalesinin de yapılmasının ardından zemin iyileştirme çalışmalarına başlandı. Şehir hastanesinin zemin iyileştirme çalışmalarında yüzde 7 seviyelerine gelindi.

“ŞEHİR HASTANESİNİN BURAYA YAPILMASI BİZLER İÇİN ÇOK İYİ BİR VELİNİMET”

Şehir hastanesinin vatandaşlar için rahatlık sağlayacağını ifade eden Ekrem Kopuz, “Şehir hastanesinin buraya yapılması bizler için çok iyi bir velinimet. Burada şehir hastanesi yapıldığı için bir kurban kesmesi lazım. Çok büyük bir rahatlık sağlayacak. Şimdi ki hastaneler burada yeterli olmuyor. Şehir hastanesi açıldığı zaman herkes rahatlayacak. İstediğimiz gibi gidip tedavi olabileceğiz. Artvin’e de hizmet verecek. Hastalar Giresun’dan da buraya kadar gelir. Herkese hizmet verecek. 900 yataklı bir şehir hastanesi olacak” ifadelerini kullandı.

“BÖLGESEL BİR HASTANE OLACAK”

Yapımına başlanan şehir hastanesinin bölgesel bir hastane olacağına vurgu yapan Abdulkerim Katırcı ise “Rize’den Artvin’den Trabzon’dan gelen hastalar için güzel bir hizmet vereceğine inanıyorum. Bölgesel bir hastane olacak. Yapanlardan Allah razı olsun. Tıp her gün değil her saniye ilerliyor. Buna bağlı olarak ekipmanlarda gelişiyor. Bunların hepsinin Rize’ye kazandırılması ve hastalığın erken tanısı açısından güzel şeyler” dedi.

Menderes Kopuz isimli vatandaş ise, “Gündoğdu veya Rize için çok güzel oldu. Mevcut olan hastane yeterli değil. Rize için iyi bir şeydir. Bizim için çok iyi bir velinimettir. Gündoğdulu olarak Gündoğdu’da olmasına sevindim” şeklinde konuştu.

