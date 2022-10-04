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Rize Ticaret Borsası Başkanlığına Mehmet Erdoğan yeniden seçildi

04.10.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize Ticaret Borsası Başkanlığına Mehmet Erdoğan yeniden seçildi

Rize Ticaret Borsası Başkanlığına Mehmet Erdoğan yeniden seçildi

RİZE (AA) - Rize Ticaret Borsasında (RTB) Mehmet Erdoğan yeniden başkan oldu.

RTB Konferans Salonunda düzenlenen genel kurulda, Mehmet Erdoğan başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi.

Erdoğan, 155 delegenin 117'sinin katıldığı seçimde geçerli 116 oyun tamamını alarak yeniden başkan seçildi.

Mehmet Erdoğan, seçim sonrası herkese teşekkür ederek, uzun seçim maratonunun son derece olumlu bir havada geçtiğini belirtti.

Tek liste olarak çıkılan yarışta, güvene ve beklentilere karşı mahcup olmama adına çok daha fazla çalışmak zorunda olduklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz dönemde seçim manifestomuzda 11 maddemiz vardı. Bunların onunu hayata geçirdik. Sadece Çay Kanunu çalışmasını tamamlayamadık. Bu yıl ise 6 önemli hedefimiz var. Başta Çay Kanunu, Rize'ye kombine et tesisi kazandırılması ve çay sektöründeki eğitimlere büyük önem vereceğiz. Bu dönemde çok daha önemli projeleri hayata geçirmek zorundayız."

Rize Ticaret Borsası Başkanlığına Mehmet Erdoğan yeniden seçildi

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