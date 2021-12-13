YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize Ticaret Borsasından kuru çay stokçularına uyarı

Rize Ticaret Borsasından kuru çay stokçularına uyarı

13.12.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan: - "Bazı stokçuluk yapan zincir marketlerin, elimizde bu kadar çay varken halkımızın çay satın almasına sınır koyması kesinlikle kabul edilemez"

RİZE (AA) - Rize Ticaret Borsası (RTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, bazı satış noktalarında kuru çay satışlarının sınırlandırılması ile ilgili, bazı stokçuluk yapan zincir marketlerin, ellerinde bu kadar çay varken halkın çay satın almasına sınır koymasının kesinlikle kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik krizin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini devam ettirdiğini belirtti.

Salgın sürecinde ülkeler üretimi azaltırken istihdamın küçüldüğünü ve finansal kaynakların daha çok sağlık sektörüne aktarıldığını aktaran Erdoğan, "Tüm bunların sonucunda dünyada yüksek enflasyon ortaya çıkmıştır. Tüm dünyanın yaşadığı bu yüksek enflasyonla mücadele kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizde uyguladığı yeni ekonomik model kapsamında faizlerin düşürülmesi sonucu oluşan kurlardaki artıştan dolayı stokçuluk yapılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye genelinde bazı zincir marketlerin fiyatı hızla yükselen ürünleri sınırlı sayıda satmaya başladığını savunarak, şunları kaydetti:

"Gizli stokçuluk yapan bu marketler, yağ, süt, un, şeker, çay gibi temel gıda ürünlerinin satışlarını sınırlandırdı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Sen mi stokçuluk yapıyorsun, bedelini ağır ödeyeceksin. Hele hele gıdada bunu yapanlara buyur yoluna devam et diyemeyiz.' sözlerinin yanındayız. Türkiye'nin çay üreticileri olarak 2021 yılında ürettiğimiz çay, 15 ay rahatlıkla ülkemizin tüketim ihtiyacını karşılayacak miktardadır. Yeterli ve emniyet-stok üretim kesinlikle yapılmıştır. Bazı stokçuluk yapan zincir marketlerin, elimizde bu kadar çay varken halkımızın çay satın almasına sınır koyması kesinlikle kabul edilemez. Bunu yapanlar haindir. Ülkemizin bu zor durumunda devletimizin yanında olduğumuzu ve çayda stokçulara karşı olduğumuzu tüm kamuoyuna duyururuz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar! Develer arenaya sığmadı, ortalık savaş alanına döndüKorku dolu anlar! Develer arenaya sığmadı, ortalık savaş alanına döndü
Oğlunun ısrarıyla aldı, şimdi ustalarına taş çıkarıyor! Oğlunun ısrarıyla aldı, şimdi ustalarına taş çıkarıyor!
Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdüÇaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazartesi

İmsak
05:55
Sabah
07:27
Öğle
12:17
İkindi
14:36
Akşam
16:57
Yatsı
18:23

Rize Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazartesi

Usta Eczanesi
Merkez
Usta Eczanesi
Merkez
Usta Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın vefat eden annesi, İzmir'de toprağa verildi

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın vefat eden annesi, İzmir'de toprağa verildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fatih’te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Fatih’te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan dolmuştan 31 düzensiz göçmen çıktı

Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan dolmuştan 31 düzensiz göçmen çıktı

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.