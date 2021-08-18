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Rize Valiliğinden vatandaşlara Kovid-19 uyarısı:

18.08.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hastalık genç ve yaşlı demeden, özellikle aşısız veya eksik aşılılarda oldukça ağır seyir etmekte olup hastanelerimiz dolma seviyesine gelmiştir"

RİZE (AA) - Rize Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının genç ve yaşlı demeden, özellikle aşısız veya eksik aşılılarda oldukça ağır seyir ettiğini, hastanelerin dolma seviyesine geldiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Delta varyantının etkisiyle Kovid-19 vaka sayılarının son günlerde hızla artmaya başladığı belirtildi.

Herkesin mutlaka aşı olması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastalık genç ve yaşlı demeden, özellikle aşısız veya eksik aşılılarda oldukça ağır seyir etmekte olup hastanelerimiz dolma seviyesine gelmiştir. Bu sebeple çok zorunda kalınmadıkça hastanelerimize başvurulmaması ve mümkün mertebe aile hekimlerimizden hizmet alınması gerekmektedir. İçinde bulduğumuz bu zor günlerde kalabalık her ortamdan uzak durmalı, maksimum tedbir almalı ve en etkili çare olan aşımızı mutlaka yaptırmalıyız."

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