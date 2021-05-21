Rize Valisi Çeber, çay tarımı için kente bir ayda 15-20 bin kişinin geldiğini açıkladı

RİZE (AA) - Rize Valisi Kemal Çeber, çay tarımı için kente son bir ay içerisinde 15-20 bin kişinin geldiğini ve bu gelişlerin devam ettiğini söyledi.

Çeber, AA muhabirine, yaş çay sezonunun başlaması ile her yıl bölgeye başta Gürcistan'dan işçiler olmak üzere toplam 30-40 bin kişinin geldiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çay işçisi ihtiyacının farklı yöntemlerle giderilmeye çalışıldığını vurgulayan Çeber, salgın sürecinin bölgeye katkısının, üreticinin yeniden bahçelerine dönmeleri olduğunu aktardı.

Çeber, bölgeye geçen yıl salgın nedeniyle yabancı işçilerin gelemediğini, bu nedenle üreticinin çayı kendi imkanları ile topladığını anımsatarak, "Yaş çay hasadı için bölgeye gelen 30-40 bin kişinin yaklaşık 15 bini büyük şehirlere geri dönmedi. Esnaf olanların bir kısmı, özellikle yaşlı nüfusun bir kısmı dönmedi. Bu yıl da 30 bin geliş olacağını tahmin ediyorduk. Son bir ay içerisinde 15-20 bin kişinin geldiğini ve bu gelişlerin devam ettiğini biliyoruz. Bunların içerisinde hem müstahsillerimiz hem yarıcı ortakçılarımız var." diye konuştu.