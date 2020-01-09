YURTHABER
  4. Rize Valisi Kemal Çeber’in acı günü

Rize Valisi Kemal Çeber’in acı günü

SİVAS HABERLERİ  | 09.01.2020 19:10 | Son Güncelleme

Rize’de vefat eden Rize Valisi Kemal Çeber’in babası Bekir Çeber Tokat’ın Turhal ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Rize Valisi Kemal Çeber’in Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, akciğer rahatsızlığından tedavi gören babası Bekir Çeber (74) geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti.

Rize’de vefat eden Rize Valisi Kemal Çeber’in babası Bekir Çeber Tokat’ın Turhal ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Rize Valisi Kemal Çeber’in Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, akciğer rahatsızlığından tedavi gören babası Bekir Çeber (74) geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. Çeber için bugün Tokat’ın Turhal ilçesinde ikindi namazının ardından Asri Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman kıldırdı. Cenazene İçişleri Bakan Yardımcı Muhterem İnce, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, Tokat Valisi Ozan Balcı, çevre illerin valileri ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazının ardından Çeber, asri mezarlıkta toprağa verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERArtık bambaşka biri oldu!Artık bambaşka biri oldu!
Gültepe Köprüsü 3 gün trafiğe kapanacakGültepe Köprüsü 3 gün trafiğe kapanacak
Çağlayan’dan 10 Ocak mesajıÇağlayan’dan 10 Ocak mesajı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Eyüpsultanlı atletler yeni yıla şampiyonlukla başladı

Eyüpsultanlı atletler yeni yıla şampiyonlukla başladı

Akşehir’de uyuşturucu operasyonu 8 gözaltı

Akşehir’de uyuşturucu operasyonu 8 gözaltı

Şehit annesi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit annesi son yolculuğuna uğurlandı

Sivas Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:17
Sabah
07:46
Öğle
12:44
İkindi
15:10
Akşam
17:31
Yatsı
18:55

Sivas Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Doğruyol Eczanesi
Merkez
Sema Eczanesi
Merkez
Yenişehir Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Mercan Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Sivasspor-Fenerbahçe maçı için ek otobüs seferi

Sivasspor-Fenerbahçe maçı için ek otobüs seferi

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Sivas’ta Yunan Komutanın Mezar Taşı Ele Geçirildi

Sivas’ta Yunan Komutanın Mezar Taşı Ele Geçirildi

Yıldız Dağı'nda Telesiyejde Kurtarma Tatbikatı

Yıldız Dağı'nda Telesiyejde Kurtarma Tatbikatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.