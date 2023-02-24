YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize ve Artvin'de kar nedeniyle 42 köye ulaşım sağlanamıyor

Rize ve Artvin'de kar nedeniyle 42 köye ulaşım sağlanamıyor

24.02.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize ve Artvin'de kar nedeniyle 42 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, İkizdere ilçesinde 25, Çamlıhemşin'de 9 ve Ardeşen'de 1 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yolları açmak için 13 iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

ARTVİN

Artvin'de de kar nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ardanuç'ta 5, Yusufeli ve Şavşat ilçelerinde birer köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğu Karadeniz’de kar nedeniyle 567 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandıDoğu Karadeniz’de kar nedeniyle 567 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı
Eskişehir meslek liseleri afetzedeler için üretiyorEskişehir meslek liseleri afetzedeler için üretiyor
Deprem Adıyaman’da 6 oteli yıktıDeprem Adıyaman’da 6 oteli yıktı
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 24 Şubat Cuma

İmsak
05:29
Sabah
06:54
Öğle
12:36
İkindi
15:38
Akşam
18:09
Yatsı
19:28
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.