Rize’de 1 aylık proje ile 470 ailenin gönlü alındı

Rize’de başlatılan ‘Bir gönülde sen al’ projesi ile 470 aileye gıda, giyim ve yakacak yardımı ulaştırıldı.

Rize’de Aralık ayında başlatılan ‘Bir gönülde sen al’ projesi ile ailelere gıda, giyim ve yakacak yardımı yapılmaya başlandı. Proje kapsamında bağışçılardan alınan ürünler Kalkandere Muhtarlar Derneği’nde statülerine göre sınıflandırılarak Rize İl Göç İdaresi’nden alınan listelere ve muhtarlardan alınan isimlere göre dağıtılmaya başlandı. Ailelere ihtiyaçlarına göre giyim, gıda ve yakacak yardımı yapılan kampanya ise bugün itibariyle son buldu. 1 ay süren kampanya ile toplamda 470 aileye yardım ulaştırıldı.

470 ailenin gönlünün alındığını dile getiren Anadolu Kültür Eğitim Spor Yardımlaşma Derneği (AKES-DER) Başkanı Hasan Kansızoğlu “Aralık ayında ‘Bir gönülde sen al’ projesini başlatmıştık. Bugün itibariyle de projemizi sonlandırmış bulunuyoruz. Proje kapsamında Rize genelinde olmak şartıyla 470 aileye giyim, gıda, odun, kömür yardımlarında bulunduk. Proje kapsamında ayrıca il dışında da 70 aileye gıda ve giyim yardımlarını ulaştırmış olduk. Bize gelen taleplerde 1 ailenin 2 aylık ihtiyaçlarını karşılamış olduk. Projeye biz başladığımızda Kalkandere Muhtarlar Derneği ve Kalkandere’de ki esnaflarla başladık. Çok şükür tüm esnaflarımız da muhtarlarımız ile birlikte duyarlılık gösterdi. Gerçekten bir seferberlik içerisinde projemizi yaptık” ifadelerini kullandı.

Projenin bir diğer paydaşı Kalkandere Muhtarlar Derneği’nin Başkanı Niyazi Kaboğlu ise bu tür kampanyaların hız kesmeden devam edeceğini dile getirerek “AKES-DER ve Kalkandereli esnaflarımız ile birlikte yürüttüğümüz projemizi bugün itibariyle sonlandıracağız. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu tip etkinliklerimizi yine iş birliği içerisinde yürütmeyi planlıyoruz. Bugüne kadar 470 aileye yardımlarımızı ulaştırdık” şeklinde konuştu.



