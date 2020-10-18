Rize'de 1 kilo 150 gram bonzai ele geçirildi

RİZE (AA) - Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 150 gram bonzai ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il dışından Rize'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İyidere ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.
Aramada, otomobildeki şahsın bavulunda bir kilo 150 gram bonzai ele geçildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.