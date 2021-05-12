Rize'de 11 sivil toplum örgütünden İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek

RİZE (AA) - Rize'de 11 sivil toplum örgütü, İyidere ilçesinde yapılacak lojistik merkezi inşasında kullanılmak üzere İkizdere ilçesinde açılacak Cevizlik Taş Ocağı'nın doğayı katlettiği yönündeki açıklamaların gerçek niyetle yapılmadığını bildirdi.

Rize Baro Başkanı Ümit Peçe, bazı sivil toplum örgütleri adına yaptığı yazılı açıklamada, işin niteliğini hiç araştırmadan yatırımlar mevzu olduğunda çevreci kesilen bazı grupların amaçlarının doğa, çevre ve insan hakları olmadığını belirtti. Aykırı açıklamada bulunan grupların 3. havalimanı, 3. köprü gibi büyük yatırımların önünü kesmek için benzer bir çaba gösterdiklerinin hafızalardan silinmediğini vurgulayan Peçe, şunları ifade etti:

"Benzer grupların ağacı bahane edip Gezi Parkı olaylarını başlattıkları ve çevreyi günlerce talan etmek sureti ile kalkışma içerisine girdikleri hepimizin malumudur. İkizdere halkını kışkırtmak için yöreye gelen HDP'li vekiller ile 64 baronun taş ocağı ile ilgili yaptığı açıklamayı okuduğumuzda bu çelişkiyi anlamamak izahtan varestedir. PKK tarafından ülkenin dört bir yanında çıkartılan yangınlara bugüne kadar tek ses çıkartmayan HDP'li vekiller ile İstanbul, Ankara, İzmir, Hakkari, Şırnak gibi baroların İkizdere ile ilgili alelacele açıklama yapmaları gerçek niyetlerini ortaya koyma bakımından çok anlamlıdır."