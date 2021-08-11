Rize'de "12. Red Bull Formulaz" tahta araba yarışları düzenlenecek

RİZE (AA) - Rize'de 22 Ağustos'ta, "12. Red Bull Formulaz" tahta araba yarışları organize edilecek.

Red Bull'dan yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz bölgesinde 1900'lü yılların başlarında yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için üretilen tahta arabaların, daha sonra zaman içinde popülerliğini artırarak yerel halk tarafından kullanılmaya başladığı belirtildi.

Karadeniz'in gelenekselleşen tahta araba mücadelesi Red Bull Formulaz'ın, 22 Ağustos Pazar günü Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, Red Bull ve Formulaz Derneği'nin 12. kez birlikte düzenleyeceği yarışa 18 yaş üstü kişilerin katılabileceği aktarıldı.

Uzun ve yoğun çalışmalar sonunda ortaya çıkan tahta araçların en büyük yarışı olarak bilinen Red Bull Formulaz'ın bir kez daha kendine özgü kuralları ve eğlenceli parkuru ile hem katılımcılara hem de izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacağının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışmacılar, kendilerinin tasarladığı birbirinden ilginç tahta arabalarla 1,6 kilometrelik parkuru yer yer saatte 60-70 kilometre hıza erişerek en kısa sürede tamamlamaya çalışacak. Yarışa katılan araçların tamamen tahtadan ve el yapımı olması gerekiyor. Araçların boyutları ise 170x70 santimetre ile sınırlı olacak. Yönlendirme için direksiyonu ve dört tekerleği bulunması şart olan araçlarda, tekerlek yükseklikleri de 25 santimetreyi aşamıyor. İçlerinde motor bulunmayan araçlar, yerçekimi ile yokuş aşağı hareket ediyor. Red Bull Formulaz'ın Karadeniz kültürünü yaşatan bir başka özelliği ise tüm yarışmacıların giymesinin zorunlu olduğu kıl çorap ve kara lastik ayakkabılar."

Açıklamada, 40 yaş üstü katılımcıların ayrı bir kategoride yarışacağı Red Bull Formulaz'a yaratıcılığı ve hızına güvenen tahta araba sahibi herkesin yaşamak için başvuru yapabileceği kaydedildi.

