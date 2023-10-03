Rize'de 2 kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışması sonucu Ardeşen ilçesinde 4 yayla evi ve bir otomobile yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramalarda, 2 kaçak silah imal atölyesi ortaya çıkarıldı.

Aramalarda, 20 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, 20 tabanca şarjörü, 48 yarı mamul tetik tertibatı ile 4 telsiz ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

