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Rize'de 2 kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı

03.10.2023 15:15 | Son Güncelleme:
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Rize'de kaçak silah imal edildiği belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışması sonucu Ardeşen ilçesinde 4 yayla evi ve bir otomobile yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramalarda, 2 kaçak silah imal atölyesi ortaya çıkarıldı.

Aramalarda, 20 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, 20 tabanca şarjörü, 48 yarı mamul tetik tertibatı ile 4 telsiz ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Gözaltı Rize jandarma

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