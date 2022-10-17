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Rize'de 22 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

17.10.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de 22 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen operasyonda 22 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında elde edilen istihbari çalışmalar kapsamında U.A, İ.A. ve Ş.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Operasyonda 22 kilogram kubar esrar ve 9 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekiplerince şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Rize İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Rize uyuşturucu operasyonu

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