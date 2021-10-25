Rize'de 4 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

RİZE (AA) - Rize'de, 4 kilo 500 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Elmalı köyünde, R.M'nin, uyuşturucu imal edip sattığı ve kullanmak için uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine, ev ile eklentilerinde arama yaptı.

Operasyonda, 4 kilo 500 gram esrar ile 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Zanlı R.M, gözaltına alındı.

