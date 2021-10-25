YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de 4 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Rize'de 4 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

25.10.2021 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de 4 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Rize'de 4 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

RİZE (AA) - Rize'de, 4 kilo 500 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Elmalı köyünde, R.M'nin, uyuşturucu imal edip sattığı ve kullanmak için uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine, ev ile eklentilerinde arama yaptı.

Operasyonda, 4 kilo 500 gram esrar ile 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Zanlı R.M, gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karaciğer yağlanmasında erken tanı sirozu önlüyor!Karaciğer yağlanmasında erken tanı sirozu önlüyor!
PARTNERPınar Altuğ'u sinirlendiren mesaj: Bu beden benim!Pınar Altuğ'u sinirlendiren mesaj: Bu beden benim!
Vali Kemal Çeber'den Çaykur Rizespor'a ziyaretVali Kemal Çeber'den Çaykur Rizespor'a ziyaret
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 25 Ekim Pazartesi

İmsak
05:08
Sabah
06:33
Öğle
12:07
İkindi
15:02
Akşam
17:31
Yatsı
18:51

Rize Nöbetçi Eczaneler25 Ekim Pazartesi

Bedir Eczanesi
Merkez
Bedir Eczanesi
Merkez
Bedir Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gaziantep'te babasının yemek yemediği için yumruk attığı kız çocuğu öldü

Gaziantep'te babasının yemek yemediği için yumruk attığı kız çocuğu öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella:"Kulübümüzün hedeflerini biliyoruz"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella:"Kulübümüzün hedeflerini biliyoruz"

Mersin'de 33 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de 33 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

1. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı

1. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.