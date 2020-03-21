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Rize’de açıkta satılan gıda maddeleri denetlendi

RİZE HABERLERİ  | 21.03.2020 15:51 | Son Güncelleme

Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (Covid-19) Korona virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla marketler, fırınlar ve toplu tüketim yerleri denetlendi.Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Rize genelinde faaliyet gösteren marketlerde açıkta satılan her türlü gıda maddesinin uygun teknik ve hijyenik şartlarda üretilmesi, depolanması, pazarlanması, halk sağlığını korumak üzere gıda maddelerinin üretiminde kullanılan her türlü hammadde ve malzemelerin güvenliğine ilişkin özelliklerinin tespit edilmesi, gıda maddeleri üreten ve satan iş yerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartlarının belirlenmesi ile ilgili denetimler gerçekleştirildi.

Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (Covid-19) Korona virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla marketler, fırınlar ve toplu tüketim yerleri denetlendi.
Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Rize genelinde faaliyet gösteren marketlerde açıkta satılan her türlü gıda maddesinin uygun teknik ve hijyenik şartlarda üretilmesi, depolanması, pazarlanması, halk sağlığını korumak üzere gıda maddelerinin üretiminde kullanılan her türlü hammadde ve malzemelerin güvenliğine ilişkin özelliklerinin tespit edilmesi, gıda maddeleri üreten ve satan iş yerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartlarının belirlenmesi ile ilgili denetimler gerçekleştirildi. Ayrıca il müdürlüğü tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılarak, gıda işletmelerine yönelik hazırlanan talimat ve broşürler ile birlikte bu kapsamda alınması gereken tedbirler ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.
Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla “Vatandaşlarımız uygunsuzluktan şüphelendikleri işletme ve ürünlerle ilgili ihbarlarını Alo 174 Gıda Hattına yapabilirler. Korona virüsten korunmak için genel ve özel hijyen şartlarına uyalım” ifadelerine yer verildi.

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