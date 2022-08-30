Rize'de alabalık çiftliğinin etrafında 3'ü yavru 4 ayı görüntülendi

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde alabalık çiftliğinin etrafında 3'ü yavru 4 ayı cep telefonuyla görüntülendi.
Çamlıhemşin Ayder yolundaki bir alabalık çiftliğinin görevlileri, civarda bir ayı ve üç yavrusunu gördü. Bir süre alabalık çiftliğinin etrafında dolaşan ayılar, daha sonra görevlileri fark edince koşarak gözden kayboldu.
Ayı ve yavrularının bölgede dolaşması ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görevliler, ayılar bölgeden ayrıldıktan sonra yaptıkları incelemede, bir havuzdaki alabalıkların azaldığını tespit etti.
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