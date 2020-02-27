Rize'de Arıcık 1-2 HES bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Firmanın gerekli çalışmalarını tamamladıktan sonra yaptığı başvurunun kabul edildiğini ifade eden Oltulu, 2011'de yapılan ÇED toplantısında köylülerin HES projesinin yol projesi ile birleştirilmesini istemesi üzerine her iki projenin birlikte hayata geçirilmesi kararı verildiğini aktardı.

Kaymakam Oltulu, yaptığı açıklamada, Arıcık 1-2 HES projesinin 2007'de başladığını, 2009'da ÇED raporuyla ilgili iptal davası açıldığını ve dereye bırakılacak can suyunun yıllık hesaplandığı için iptal edildiğini söyledi.

Toplantıda, başta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri olmak üzere ilgililer, 9,37 megavat gücündeki Arıcık 1-2 HES ve yol projesinin son durumu hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Arif Oltulu başkanlığında, Güneysu Halk Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, HES projesinde imzası bulunan ilgili kamu kurumu yöneticileri ile yol yapımını gerçekleştiren Karayolları ekipleri, HES'in yapıldığı Gürgen ve Başköy köylerinin muhtarları ve bazı vatandaşlar katıldı.

RİZE (AA) - Rize'nin Güneysu ilçesinde, Arıcık 1-2 HES projesi ve 10 kilometrelik kara yolu ağı için bir süredir basında yer alan haberler üzerine bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Oltulu, DSİ'nin son raporlar sonrasında ÇED uyumluluk raporunu incelediğini ve "Uygun" kararı verilmesinin ardından çalışmaların başladığını kaydederek ancak yer teslimi yapılmadan başladığı için DSİ'nin firmaya 90 bin lira idari yaptırım cezası uyguladığını belirtti.

Firma hakkında Rize İdare Mahkemesine başvuru yapıldığını, gürültü ve kirlilik ile ilgili şikayetlerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından takip edildiğini kaydeden Oltulu, inşaatın yapımında herhangi bir yasal boşluk olmadığını, yol inşaatı ile birlikte yürütülmesine rağmen HES ve yol projesinin ayrı projeler olduğunu vurguladı.

Oltulu, HES projesinin tamamlanmasının ardından dereye bırakılacak can suyunun her HES projesinde olduğu gibi Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 25 saat canlı olarak internet ortamında izlenerek verilerin kaydedileceğini söyledi.

Karşı çıkmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını, eksiklikler olması halinde hukuki sürecin devam ettiğini dile getiren Oltulu, vatandaşların kışkırtmalara aldırış etmeden yasal yoldan her türlü hakkını kullanmalarına kendilerinin de destek verdiğine işaret etti.