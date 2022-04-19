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Rize'de artan ilkel teleferik hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlatıldı

19.04.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de artan ilkel teleferik hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlatıldı

RİZE (AA) - Rize'de çay tarımı ve yük taşımacılığında kullanılan ilkel teleferik motoru ve demir aksamı hırsızlıklarının artması üzerine yürütülen çalışmada bir şüpheli yakalandı.

İl genelinde yaş çay sezonunun yaklaşmasıyla arazilerine yük taşımak için ilkel teleferiklerin bakımını yapan vatandaşlar, bazı parçaların eksik olduğunu tespit etti.

Jandarma ekipleri, son 3 ayda 8 üreticinin şikayeti üzerine bölgede çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarına ilişkin bir şüpheli gözaltına alınırken ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, teleferik motorlarının açık alanlarda bırakılmaması ve yapılan kulübelerin kilitli tutulması konusunda bölge halkını uyardı.

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