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Rize'de artan Kovid-19 vakalarına karşı tedbir çağrısı

20.07.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Sağlık Müdürlüğü: - "Hastanelerimizde yatarak tedavi görmek zorunda kalan ağır hasta sayımızda ciddi bir artış olmasa dahi bu artışın devam etmesi durumunda önümüzdeki günler için endişe duymaktayız"

RİZE (AA) - Rize Sağlık Müdürlüğü, son dönemde artan Kovid-19 vakalarına karşı vatandaşlara "tedbirli olun" çağrısında bulundu.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 vaka sayılarında il genelinde son günlerde hızlı bir artış sürecine girildiği belirtildi.

Şikayetlerin boğaz, baş ağrısı, ateş ve devamında vücut ağrısı şeklinde görülen vakalar olduğu aktarılan açıklamaya şöyle devam edildi:

"Bunlar hızlı bulaşma özelliği ile dikkat çekmektedir. Bu şikayetler ile hastane acillerimize başvuran hastalarımızın sayısında yaşanan artış gün geçtikçe devam etmektedir. Hastanelerimizde yatarak tedavi görmek zorunda kalan ağır hasta sayımızda ciddi bir artış olmasa dahi bu artışın devam etmesi durumunda önümüzdeki günler için endişe duymaktayız. Bu sebeple tüm hastanelerimizde bütün imkanlar seferber edilmiş, gerekli servis ve yoğun bakım yatakları hazırlıklı hale getirilmiştir."

Açıklamada, çay tarımı ve benzer sebeplerle kentte nüfusun katlanarak arttığına dikkat çekilerek, hastanelerde normal hasta başvurusunun çok yoğun olduğu düşünüldüğünde artan Kovid-19 vakalarının süreci daha da zora sokabileceği ifade edildi.

Tüm bu nedenlerle vatandaşlardan maske başta olmak üzere gerekli tüm tedbirlere uymaları istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplu taşıma araçları, düğün gibi her tür kapalı ortamlarda mutlaka maske takmalıyız. Gribal belirtileri olan kimselerin kendilerini mutlaka izole etmeleri ve asla kalabalık ortamlara girmemeleri şarttır. Bu süreçte etkinliği ve faydası net olarak ortaya konan aşılarımızın hatırlatma dozlarının yapılmasına da devam edilmekte olup tüm sağlık tesislerimizde randevusuz olarak vatandaşlarımız aşılarını olabilmektedirler. Evlerinde yatalak durumunda bulunan insanlarımıza talepleri durumunda bizzat yanlarına giderek aşılarını yapmaktayız."

Açıklamada, tedbirin elden bırakılmaması, herhangi bir semptom olması durumunda toplum içinde bulunulmaması gerektiği vurgulanarak, "Özellikle büyüklerimizin, yaşlılarımızın virüse çok daha hassas olduğunu bilerek aşıları dahil onları koruma yönünde elimizden gelen tedbir ve çabayı gösterelim." ifadesine yer verildi.

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Rize kovid-19 rize il sağlık müdürlüğü

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