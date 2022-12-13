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Rize’de ata tohum seferberliği

13.12.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’de toplanan geleneksel ata tohumları halka dağıtılarak tekrardan hayat buluyor. Rize’nin Fındıklı ilçesinde Ziraat Odası’nın 2017 yılında Rize’nin çevre illerinden ata tohumları toplamak için arayış içine girdi.

Rize’de ata tohum seferberliği

Yaptıkları arayışın sonunda çevre illerdeki Ziraat Odalarıyla görüşme sonucu ata tohumlarını topladı. Topladıkları tohumları kendi bahçelerinde ekerek 100 bin fide üreterek Fındıklı halkına dağıttılar. Her yıl ata tohumu dağıtmayı gelenek haline getiren Ziraat Odası bu yılda 5 milyon ata tohumu dağıtmayı planlıyor. Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy, ata tohumlarını toplamalarındaki amacın hiçbir kimyasal kullanmadan doğal şekilde üretmek olduğunu söyledi.

"ATA TOHUMLARINI DAHA BÜYÜK KİTLELERLE DAHA BÜYÜK TOPRAKLARDA DİKİLMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Yaptıkları projeyi anlatan Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy, yapacakları dağıtımların sadece Rizelilere yönelik olmayacağını belirterek "2017 yılında Ordu’nun ilçe odalarından başlayarak Artvin Borçka’ya kadar bütün odalarla konuşarak geleneksel ata tohumlarını istedik. Bu tohumları Fındıklı Ziraat Odasında topladık. Üretim bahçelerimizde de ektik. 2017 yılında elde ettiğimiz tohumlardan fide üreterek, 100 bin fide dağıtımı yaptık. Sonraki yıl 500 bin tohum dağıttık. Daha sonraki yıl 1 milyon tohum dağıttık. Geçen yıl 2 milyon dağıttık bu yılda 4 milyon ile 5 milyon arasında tohum elde ettik. Bu tohumları paketliyoruz ve çeşitlendiriyoruz. 2023 yılının Şubat ayında, bu sefer sadece Fındıklı halkına değil, çevre illerden gelenlerle paylaşacağız. Ata tohumlarını daha büyük kitlelerle daha büyük topraklarda dikilmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"DIŞARIDAN GELEN ÇEŞİTLER, BU İKLİME ALIŞIK OLMADIĞI İÇİN SÜREKLİ İLAÇ İSTİYOR"

Ata tohumlarını toplamalarının amaçlarının kimyasal kullanmadan tamamen doğal üretim yapmak olduğunu ifade eden Özsoy "Ata tohumlarının içerisinde hibritten daha verimli çeşitler var. Daha önemlisi ata tohumları bölgenin iklimine ve toprağına uyum sağladığı için buradaki yağmura, sıcağa daha alışık olduğu için, daha dayanıklı, daha verimli, hastalıklara dayanıklı olduğu için daha verimli oluyor bölgede. Dışarıdan gelen çeşitler, bu iklime alışık olmadığı için sürekli ilaç istiyor. Oysa biz geleneksel çeşitlerimizle hiç kimyasal kullanmadan doğal üretim yapıyoruz. Bundan dolayı geleneksel tohumlar bizim için çok daha önemli. Ata tohumlardan ürettiğimiz sebzelerde eskiden annemin bahçesinde aldığım lezzeti, kokusunu aldık. Ata tohumu yetiştirmek için gerekli sebeplerden biri olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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