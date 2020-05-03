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Rize'de baharla canlanan doğa görsel şölen sunuyor

RİZE HABERLERİ  | 03.05.2020 12:53 | Son Güncelleme

Rize'de baharla canlanan doğa görsel şölen sunuyor

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde baharın gelişiyle canlanan doğa görenleri adeta büyülüyor.

Havaların ısınmasıyla ilkbaharın kendini hissettirmeye başladığı Çamlıhemşin'de, doğa rengarenk örtüsüne büründü.

En önemli turizm merkezlerini bünyesinde barındıran Çamlıhemşin ilçesi ve yaylalarında, ilkbaharın güzellikleri yaşanıyor.

Dünyaca ünlü Ayder Yaylası, Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın önemli bölümünü kapsayan Zilkale, Fırtına Deresi, Palovit, Gelintülü Şelaleleri'ne sahip ilçede, yeşeren doğa görsel şölen sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bahar doğa Rize

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