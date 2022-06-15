YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de bahçeye giren ayı güvenlik kamerasına yakalandı

Rize'de bahçeye giren ayı güvenlik kamerasına yakalandı

15.06.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de bahçeye giren ayı güvenlik kamerasına yakalandı

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki bir evin bahçesine giren ayı, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Konaklar Mahallesi'ne kadar gelen ayı, Ahmet Kulaksız'a ait evin bahçesine girdi.

Bir süre dolaştığı bahçede yiyecek arayan ayı, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Ayının görüntüleri, evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, ÇAYKUR işçilerinin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaları anlattı:HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, ÇAYKUR işçilerinin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaları anlattı:
Mardin'de çayda akıntıya kapılan genç, öğretmenleri ve arkadaşlarınca kurtarıldıMardin'de çayda akıntıya kapılan genç, öğretmenleri ve arkadaşlarınca kurtarıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kızılcahamam'daki hafızlık icazet töreninde konuştu:Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kızılcahamam'daki hafızlık icazet töreninde konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
02:38
Sabah
04:38
Öğle
12:23
İkindi
16:23
Akşam
19:59
Yatsı
21:50
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece 15 yaşında! Milyon dolarlık koleksiyonunu gösterdi

Sadece 15 yaşında! Milyon dolarlık koleksiyonunu gösterdi

Duvarı yıkarak evinden çıkarttılar! “4 yıldır yıkanmıyorum”

Duvarı yıkarak evinden çıkarttılar! “4 yıldır yıkanmıyorum”

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Sapkın öğretmen skandalı ! 12 yaş altı öğrencilerini...

Sapkın öğretmen skandalı ! 12 yaş altı öğrencilerini...

Kilo vermek için uzmanların önerdiği ekmek...

Kilo vermek için uzmanların önerdiği ekmek...

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.