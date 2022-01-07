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Rize'de, Beşiktaş maçı öncesi stadyum önünde aşı çadırları kuracak

07.01.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de, Beşiktaş maçı öncesi stadyum önünde aşı çadırları kuracak

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor Kulübü, Beşiktaş'ı konuk edeceği Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçı öncesi 3. doz aşısını olmayan taraftarlar için aşı çadırları kurulacağını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun stadyumlara giriş şartlarıyla ilgili yayımladığı bilgilendirmeye göre son aşısının üzerinden 180 gün geçmiş ve henüz "hatırlatma aşısı" olmayan kişilerin stadyumlarda müsabaka izleyemeyecekleri hatırlatıldı.

Açıklamada, Çaykur Rizespor Kulübü ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokolle, 9 Ocak Pazar günü bugün saat 15.00 ile 18.00 saatleri arasında Çaykur Didi Stadyumu'nda önünde aşı çadırları kurulacağı belirtildi.

Henüz 3. doz aşısını olmayan taraftarların, aşı çadırlarında (Biontech veya Sinovac) aşılarını yaptırdıktan 30 dakika sonra stadyuma giriş sağlayabilecekleri ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerek Sağlık Bakanlığı'nın izin verdiği aşı noktalarında gerekse Çaykur Didi Stadyumu'nda kurulan aşı çadırında 9 Ocak Pazar günü saat 15.00 ile 18.00'e kadar 'hatırlatma aşısı' yaptıran kişiler stadyuma giriş yapabilecektir. 9 Ocak Pazar günü saat 18.00'den sonra aşı olan taraftarlarımızın stadyuma girişleri kabul edilmeyecektir."

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