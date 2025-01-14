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  4. Rize'de beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları 5 kişiye umut oldu

Rize'de beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları 5 kişiye umut oldu

AA AA
14.01.2025 10:42
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Rize'de trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Medine Yılmaz'ın organları, 5 kişiye nakledilecek.

Rize'de beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları 5 kişiye umut oldu

Merkeze bağlı Salarha beldesinde 10 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Medine Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yılmaz'ın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine Rize Organ Nakli Koordinatörlüğü ekipleri, hastanın ailesiyle görüştü. Yılmaz ailesi, kızlarının organlarını bağışlama kararı verdi.

Medine Yılmaz'ın karaciğeri, korneaları ve böbrekleri operasyonla alındı.

Aile, kızlarının organlarının hastaneden nakli sırasında gözyaşı döktü.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Uzmanı Dr. Alihan Madran, gazetecilere, Medine Yılmaz'ın bağış sayesinde 5 kişiye yeniden umut olduğunu söyledi.

Ailenin organ bağışını kabul etmesinin ardından ameliyatın hızla gerçekleştirildiğini belirten Madran, "Hastadan iki kornea, iki böbrek ve karaciğer nakil amacıyla alındı. Sol böbreğimiz Sivas'a, diğer organlarımız ise Samsun'a gönderilmek üzere yola çıktı. 5 hastamıza ikinci bir şans imkanı doğdu. Bu verdikleri karardan ötürü hasta yakınlarına, organ bağışlanacak kişiler adına teşekkür ediyorum." dedi.

Medine Yılmaz'ın kardeşi Merve Yılmaz ise kazadan 6 ay önce kardeşinin televizyonda gördüğü bir haber sonrası organlarını bağışlamak istediğini kendilerine söylediğini anlatarak, "Aile olarak buna karar vermemiz çok zor oldu. Kardeşimin organlarının bir yerde can bulması bizim için gurur verici bir şey. Kardeşimin organları kime gidecek bilmiyorum ama beni bir ablaları olarak görmelerini istiyorum. Ben bir kardeş kaybettim ama yerine çok kardeş kazandığımı düşünüyorum." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası beyin ölümü Rize organ bağışı

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