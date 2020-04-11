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Rize'de bin sağlık çalışanına baklava ikram edildi

RİZE HABERLERİ  | 11.04.2020 11:29 | Son Güncelleme

Rize'de bin sağlık çalışanına baklava ikram edildi

RİZE (AA) - Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden bin sağlık çalışanına baklava ikram edildi.

Kentte pastacılık sektöründe faaliyet gösteren bir firma, Kovid-19 ile mücadelede zaman kavramı gözetmeksizin görev yapan sağlık personeline moral olması için harekete geçti.

Hazırlanan çikolatalı baklavalar, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde şehirdeki sağlık kurumlarında çalışan bin personele ulaştırıldı.

Firmanın yöneticilerinden İsmail Bostan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu zor süreçte gecelerini gündüzlerine katarak çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Zorlu süreçte, bir nebze de olsa sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını hissettirmeyi amaçladıklarını belirten Bostan, ilçelerde görev yapan sağlık personeline de 3-4 gün içinde baklava ulaştırılacağını, böylece toplamda 4 bin 500 sağlık personelini mutlu etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Rize Sağlık çalışanlarına ikram

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