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Rize’de bir garip dere ıslahı

İHA İHA
06.03.2024 14:45
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Rize’nin Güneysu ilçesinde şiddetli her yağış sonrası taşan Katarahte Deresi’nin içine beton dökülerek ıslah çalışması yapılması tepkilere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde bulunan Katarahte Deresi, geçtiğimiz yıllarda şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sellerde çevreye büyük zarar vermişti. Bunun üzerine Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından derenin kenarlarına bent yapıldı. Derenin kenarına bent yapılmasının ardından yine şiddetli yağışlar nedeniyle debisi yükselince taşan dere maddi zararlar meydana getirdi. Yeni bir çözüm yolu üretme adına yola çıkan DSİ yetkilileri, bu kez derenin içerisindeki taşlar ve kayaların temizlenerek, beton dökülmesine karar verdi. Çalışmalar başlarken, Güneysulu vatandaşlar derenin herhangi bir selde tekrardan yükselip yola çıkmasından tedirgin olduklarını ve çözümün bu olmadığını dile getirerek, farklı bir çalışma yapılması gerektiğini savundu.

“DERE BETONUN ÜSTÜNDEN AKACAK”

Derenin içerisinde dökülen betonun da zararlar vereceğini söyleyen Ümit Okul, "Dere betonlanıyor. Dere betonun üstünden akacak. Biz burada yaşıyoruz. Betonun en dar yeri bir buçuk metre. Normalde zaten burada su yani bir buçuk metre yükselmeden de sığmıyordu buraya. Şimdi yapılan beton imalatı ile beraber burası 1,5 metre yükseliyor. Suyun buraya sığması zaten imkânsız olacak ve büyük zararlar verecek. Bize de verecek, doğamıza da zarar verecek Güneysu’muza da zarar verecek. Bu şekilde bir imalatın burada olmasını biz istemiyoruz. Çözülmeyecek bir sorun yok aslında burada. Çözülecek sorunlar varken işi kestirip atmak bunların işine geldi. Biz de buna müsaade etmek istemiyoruz. Halk olarak burada sesimizin çıkmasını veya bir şeyleri söylemeye çalışıyoruz. İnşallah bu durumun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Başımıza gelen felaketi gösteriyorum” dedi.

“BU BETONU YAPTIKTAN SONRA ARTIK BURAYA ÇOCUKLARI GETİRİP TOP OYNATACAĞIZ”

Betonun dere içerisindeki canlılara zarar verdiğini ve çirkin bir görüntü oluşturduğunu da belirten Okul, “Yıllardan beri burada Katarahte Şelalesi var ve turizme açık olan bir bölgedeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız burayı turizme açtı. Burada güzellikler olsun diye bunları yapıyor bize tabii ama yan taraftan da böyle değişik bir durumla karşı karşıyayız. Derede olan canlıları bile öldürdük. Derede şu anda belki de bir tane canlı kalmaz. Çünkü beton dökülüyor. Nihayetinde bu betonun suyu dereye akıp gidiyor. Coğrafyamız çok güzel ama yapılan imalatlara biraz karşı çıkıyoruz. Çünkü herkese zararı var. Geleceğimize, çocuklarımıza bile zararı var. Çünkü çocuklarımız buraya inip suya bile ayaklarını basamayacaklar. Vahim bir durumdayız. Şu anda betonla dere de çoğaldı. Şu anda bu betonu döktükten sonra su üstünden gidecek. Şu kara taşların hiçbirini göremeyeceğiz. Yani hiçbirinin üstüne icabında yazın güneşlenelim diye yatamayacağız. Burada bu betonu yaptıktan sonra artık buraya çocukları getirip top oynatacağız. Başka bir şey olacağını zannetmiyorum burada. Burada sadece düzlük bir beton oluştu. Burada artık bir top sahası mı yaparız, ne yaparız bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

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