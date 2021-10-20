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Rize'de çay bahçesinde heyelan meydana geldi

20.10.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çamlıhemşin ilçesindeki heyelan cep telefonu kamerasına yansıdı

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çay bahçesinde ve ormanlık alanda heyelan meydana geldi.

Çayırdüzü köyünde iki gündür aralıklarla devam eden şiddetli yağışın ardından yamaçtan kopan toprak birikintisi ve dev kaya parçaları, çay bahçesi ile ağaçları sürükleyerek yola taşıdı.

Heyelan meydana gelen bölgenin yakınındaki 5 katlı ev ise hasar görmeden felaketi atlattı.

Heyelan anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaşların yaşadığı korku ve dua etmeleri kamera kaydına yansıdı.

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