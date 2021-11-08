Rize'de çay bahçesine devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

RİZE (AA) - Rize'nin Güneysu ilçesinde minibüsün çay bahçesine devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Yenicami köyünde Yakup Özçelik (54) yönetimindeki 53 M 8001 plakalı minibüs, çay bahçesine devrildi.

Kazada sürücü Özçelik ile minibüste yolcu olarak bulunan Ethem (67) ve Havva Selçuk (66) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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