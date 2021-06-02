YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de çöken yoldaki beton mikseri otomobilin üzerine devrildi

Rize'de çöken yoldaki beton mikseri otomobilin üzerine devrildi

02.06.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralananın olmadığı kazada araçlarda hasar meydana geldi

1/

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde çöken yoldaki beton mikseri park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.

Kirazlık Mahallesi'nde yoğun yağışların etkili olduğu kara yolunda çökme meydana geldi.

Bu sırada bölgede hareket halindeki 53 DG 046 plakalı beton mikseri, yol kenarında park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.

Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Karagöl ziyaretçilerini bekliyorKaragöl ziyaretçilerini bekliyor
Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Rize

Rize Namaz Vakitleri 2 Haziran Çarşamba

İmsak
02:45
Sabah
04:41
Öğle
12:21
İkindi
16:20
Akşam
19:51
Yatsı
21:39

Rize Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Çarşamba

Derman Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türkiye'de 6 bin 933 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 134 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 6 bin 933 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 134 kişi yaşamını yitirdi

Siirt'te biçerdövere sıkışan operatör hayatını kaybetti

Siirt'te biçerdövere sıkışan operatör hayatını kaybetti

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.