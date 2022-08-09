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Rize'de denizde yüzerken yorgun mermi isabet eden genç kız yaralandı

09.08.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de denizde yüzerken yorgun mermi isabet eden genç kız yaralandı

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde girdiği denizde bacağına yorgun mermi isabet eden genç kız yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde sahilinde denize giren Ece İ. (19), yüzerken bacağında acı ve kan hissetti.

Ailesinin Kaçkar Devlet Hastanesi'ne getirdiği genç kız, yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan tetkiklerde, Ece İ'nin bacağına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Rize genç kız yorgun mermi

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