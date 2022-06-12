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Rize'de derede akıntıya kapılan genç boğuldu

12.06.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de derede akıntıya kapılan genç boğuldu

RİZE (AA) - Rize'de dereye giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Hasan Gökmen Dedecan, arkadaşı ile Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresi'ne serinlemek için atladı.

Arkadaşı güçlükle kıyıya çıkarken akıntıya kapılan Dedecan, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri çalışma başlattı.

Bir kilometre sürüklenen genç, Rafting Milli Takım Antrenörü Aydın Aksoy tarafından dereden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Dedecan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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