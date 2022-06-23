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Rize'de dereye düşen kurbanlık tosun vinç yardımıyla kurtarıldı

23.06.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de dereye düşen kurbanlık tosun vinç yardımıyla kurtarıldı

RİZE (AA) - Rize'nin İyidere ilçesinde kamyondan indirilirken kaçarak dereye düşen kurbanlık tosun, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hazer Mahallesi'ndeki hayvan pazarında kamyondan indirildiği sırada kaçan tosun, arka taraftaki dereye düştü.

Bir süre suda sürüklenen kurbanlık, İyidere Lojistik Merkezi için yapımı devam eden dolgu alanı önündeki kayalıklarda sıkıştı. Hayvanı bulunduğu yerden çıkaramayan sahipleri, dolgu çalışmalarını yürüten şirket personelinden yardım istendi.

Gövdesine halat bağlanan kurbanlık, şirkete ait vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Öte yandan halatların bağlanması sırasında kurban sahipleri, denizin dalgalı olması nedeniyle zor anlar yaşadı.

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