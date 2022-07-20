Rize'de dereye düşerek yaralanan köpeği itfaiye kurtardı

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde dereye düşerek yaralanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Fırtına Mahallesi'nde 4 yaşındaki İremsu ile babası Umut Hacıfazlıoğlu, yürüyüş yaptıkları sırada Fırtına Deresi'nde sürüklenen köpeğin sesini duydu. Baba, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Kaçkar İtfaiye Birliğine bağlı personel, dereye inerek köpeği kurtardı.

Ayağında kırık tespit edilen köpek tedavi altına alındı.



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