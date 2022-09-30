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Rize'de devrilen kamyonetin sürücüsü ile çarptığı kişi yaralandı

30.09.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de devrilen kamyonetin sürücüsü ile çarptığı kişi yaralandı

RİZE (AA) - Rize'de devrilen kamyonetin sürücüsü ile çarptığı kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülşah Esra Tülücü (41) idaresindeki 53 FE 680 plakalı kamyonet, Müftü Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Bir süre sürüklendikten sonra yol kenarındaki bariyerleri kırıp karşı şeride geçen kamyonet, kaldırımda yürüyen Sabire Kadıoğlu'na (25) çarptı.

Kazada yaralanan Tüllüce ve Kadıoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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trafik kazası Rize

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